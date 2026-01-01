Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ lọc nước lưới mịn, với bộ chuyển đổi | Kärcher

    Kärcher water filter kit with black connectors, red filter, grey adapter, and yellow sealing ring on white background.

    Bộ lọc nước lưới mịn, với bộ chuyển đổi

    Mã đơn hàng: 4.730-102.0

    Bộ lọc nước lưới mịn, 125 μm, tối đa. nhiệt độ 50°C. Bảo vệ máy phun rửa áp lực cao khỏi các chất bẩn có trong nước. Tốc độ dòng nước lên đến 1200 l/h. Đầu nối 3/4”, với bộ chuyển 1".
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