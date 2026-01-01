Bộ lọc nước lưới mịn, với bộ chuyển đổi | Kärcher

Bộ lọc nước lưới mịn, 125 μm, tối đa. nhiệt độ 50°C. Bảo vệ máy phun rửa áp lực cao khỏi các chất bẩn có trong nước. Tốc độ dòng nước lên đến 1200 l/h. Đầu nối 3/4”, với bộ chuyển 1".