Bộ lọc nước phổ thông | Kärcher

Bộ tinh lọc nước có kích thước mắt lưới là 25 μm và phù hợp với nhiệt độ tối đa lên đến 50 ° C. Bảo vệ máy khỏi các hạt bụi bẩn nhỏ trong nước. Để cài đặt trên đầu vào máy. Lượng nước lên đến 1200 l / h. Kết nối 3/4 ", với bộ chuyển đổi 1".