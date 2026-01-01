Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ lọc nước phổ thông | Kärcher

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    Bộ lọc nước phổ thông

    Mã đơn hàng: 2.637-020.0

    Bộ lọc nước tốt, kích thước mắt lưới 25 μm. Nhiệt độ tối đa 50 ° C. Bảo vệ máy khỏi các hạt bụi bẩn nhỏ trong nước. Lượng nước lên đến 1200 l / h. Kết nối 3/4 ", với bộ chuyển đổi 1".
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