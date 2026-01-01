Bo mạch ổ đĩa STRONG, 335 mm | Kärcher

Mã đơn hàng : 4.762-590.0

Bắt buộc để sử dụng miếng pad melamine, nhưng cũng có thể được sử dụng cho miếng pad thông thường. Bảng ổ đĩa pad với nhiều móc phụ để giữ miếng pad. Giữ miếng pad cực kỳ chắc chắn ở bảng ổ đĩa pad của đầu làm sạch D 65. 2 pc. cần thiết.