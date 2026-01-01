Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bo mạch ổ đĩa STRONG, 375 mm | Kärcher

    Circular black pad with textured surface and central attachment hub, featuring small holes evenly distributed across the pad.

    Bo mạch ổ đĩa STRONG, 375 mm

    Mã đơn hàng: 4.762-591.0

    Bắt buộc để sử dụng miếng pad melamine, nhưng cũng có thể được sử dụng cho miếng pad thông thường. Bảng ổ đĩa pad với nhiều móc phụ để giữ miếng pad. Giữ miếng pad cực kỳ chắc chắn ở bảng ổ đĩa pad của đầu làm sạch D 75. 2 pc. cần thiết.
    Yêu cầu báo giá