Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ phân phối chữ Y | Kärcher

    Brass pressure valve with three threaded connections, marked with "200 BAR" and other specifications, isolated on a white background.

    Bộ phân phối chữ Y

    Mã đơn hàng: 4.405-048.0

    Cung cấp tùy chọn kết nối hai bộ phận phun với máy. Lắp đặt trên đầu ra cao áp.
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