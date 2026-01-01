Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ phụ kiện bánh xe cho HDS 1000 Be/De | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with red engine, black frame, and wheels, set on a white background.

    Bộ phụ kiện bánh xe cho HDS 1000 Be/De

    Mã đơn hàng: 2.637-820.0

    Bộ phụ kiện với lốp hơi dùng cho máy phun rửa áp lực cao HDS 1000 BE và HDS 1000 DE. Để cải thiện khả năng cơ động.
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