Bộ phụ kiện bánh xe cho HDS 1000 Be/De | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.637-820.0Bộ phụ kiện với lốp hơi dùng cho máy phun rửa áp lực cao HDS 1000 BE và HDS 1000 DE. Để cải thiện khả năng cơ động.
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
8.9
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com