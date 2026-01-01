Bộ phụ kiện bình áp lực cho dòng máy HDS trung và super | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Thanh toán đa dạng
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Mã đơn hàng: 2.641-803.0Bộ tích lũy có thể được gắn trên máy phun rửa áp lực cao HDS để làm giảm sự tăng áp suất, giúp bảo toàn hệ thống dây chuyền của máy.
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.998
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com