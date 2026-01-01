Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ phụ kiện bình áp lực cho dòng máy HDS trung và super | Kärcher

    Kärcher anti-drill safety valve with a brass connector and yellow cap, mounted on a black spherical base.

    Bộ phụ kiện bình áp lực cho dòng máy HDS trung và super

    Mã đơn hàng: 2.641-803.0

    Bộ tích lũy có thể được gắn trên máy phun rửa áp lực cao HDS để làm giảm sự tăng áp suất, giúp bảo toàn hệ thống dây chuyền của máy.
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