Bộ phụ kiện điều khiển từ xa cho dòng máy HDS Trung và Super | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.642-157.0Điều khiển từ xa cho các máy phun rửa áp lực cao HDS Trung và Super với các chức năng bật/tắt, nước nóng/lạnh và bật/tắt chất tẩy rửa. Để gắn vào tường.
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
7.027
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com