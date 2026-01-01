Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ phụ kiện điều khiển từ xa cho dòng máy HDS Trung và Super | Kärcher

    Kärcher control box with two dials and a red switch on a grey panel, labelled "Professional."

    Bộ phụ kiện điều khiển từ xa cho dòng máy HDS Trung và Super

    Mã đơn hàng: 2.642-157.0

    Điều khiển từ xa cho các máy phun rửa áp lực cao HDS Trung và Super với các chức năng bật/tắt, nước nóng/lạnh và bật/tắt chất tẩy rửa. Để gắn vào tường.
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