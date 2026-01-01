Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ phụ kiện giá đỡ cuộn ống tự động HDS C | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner accessories including a metal bracket, hose, nozzles, screws, and fittings arranged on a white surface.

    Bộ phụ kiện giá đỡ cuộn ống tự động HDS C

    Mã đơn hàng: 2.110-013.0

    Giá đỡ bao gồm vật liệu kết nối để lắp đặt cuộn vòi tự động với các máy phun rửa áp lực cao dòng HDS nhỏ gọn.
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