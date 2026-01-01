Bộ phụ kiện giá đỡ cuộn ống tự động HDS M/S | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.110-020.0Giá đỡ bao gồm vật liệu kết nối để lắp đặt cuộn vòi tự động với các máy phun rửa áp lực cao dòng HDS trung và supper.
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
14.6
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com