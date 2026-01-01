Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ phụ kiện giá đỡ cuộn ống tự động HDS M/S | Kärcher

    Black metal bracket with two hooks and a Kärcher high-pressure hose with connectors on a white background.

    Bộ phụ kiện giá đỡ cuộn ống tự động HDS M/S

    Mã đơn hàng: 2.110-020.0

    Giá đỡ bao gồm vật liệu kết nối để lắp đặt cuộn vòi tự động với các máy phun rửa áp lực cao dòng HDS trung và supper.
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