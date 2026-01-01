Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ phụ kiện giám sát ngọn lửa dành cho dòng máy HDS nhỏ gọn | Kärcher

    Kärcher sensor kit with black plastic component, coiled cable, screw, and two white cable ties on a white background.

    Bộ phụ kiện giám sát ngọn lửa dành cho dòng máy HDS nhỏ gọn

    Mã đơn hàng: 2.642-711.0

    Một cảm biến ánh sáng giám sát ngọn lửa đầu đốt. Nguồn cung cấp nhiên liệu sẽ bị ngắt nếu ngọn lửa tắt.
    Yêu cầu báo giá