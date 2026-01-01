Bộ phụ kiện giám sát ngọn lửa dành cho dòng máy HDS nhỏ gọn | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 2.642-711.0Một cảm biến ánh sáng giám sát ngọn lửa đầu đốt. Nguồn cung cấp nhiên liệu sẽ bị ngắt nếu ngọn lửa tắt.
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.216
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com