Bộ phụ kiện giám sát ngọn lửa dành cho dòng máy HDS trung và Super | Kärcher

An toàn hơn nhờ hệ thống giám sát ngọn lửa ABS cho dòng máy phun rửa áp lực cao HDS M/S: Cảm biến ánh sáng giám sát ngọn lửa đầu đốt. Nguồn cung cấp nhiên liệu sẽ tự động ngắt nếu ngọn lửa tắt.