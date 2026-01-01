Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ phụ kiện giám sát ngọn lửa dành cho dòng máy HDS trung và Super | Kärcher

    Black cable assembly kit with connectors, screws, washers, and mounting brackets on a white background.

    Bộ phụ kiện giám sát ngọn lửa dành cho dòng máy HDS trung và Super

    Mã đơn hàng: 2.641-796.0

    An toàn hơn nhờ hệ thống giám sát ngọn lửa ABS cho dòng máy phun rửa áp lực cao HDS M/S: Cảm biến ánh sáng giám sát ngọn lửa đầu đốt. Nguồn cung cấp nhiên liệu sẽ tự động ngắt nếu ngọn lửa tắt.
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