Bộ phụ kiện kèm theo cuộn ống cho HD chạy bằng xăng, 30 m | Kärcher

Bộ cuộn ống để lắp vào thiết bị. Giải pháp hoàn hảo cho việc bảo quản ống cao áp an toàn và tiết kiệm không gian. Kết nối với máy làm sạch áp suất cao. Cũng quay dưới áp suất. Đầu nối: 22 x 1.5.