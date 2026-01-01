Bộ phụ kiện kèm theo cuộn ống cho HD chạy bằng xăng, 30 m | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.110-004.0Bộ cuộn ống đi kèm để lắp vào máy, bao gồm: ống nối cho ổ cắm HP của máy. Có thể xoay dưới áp lực với kết nối EASY! Lock.
Chiều dài (m)
30
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
9.4
Phạm vi cung cấp
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com