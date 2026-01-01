Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ phụ kiện kèm theo cuộn ống cho HD chạy bằng xăng, 30 m | Kärcher

    Kärcher hose reel with attached black hose, mounted on a metal frame, against a white background.

    Bộ phụ kiện kèm theo cuộn ống cho HD chạy bằng xăng, 30 m

    Mã đơn hàng: 2.110-004.0

    Bộ cuộn ống đi kèm để lắp vào máy, bao gồm: ống nối cho ổ cắm HP của máy. Có thể xoay dưới áp lực với kết nối EASY! Lock.
    Yêu cầu báo giá