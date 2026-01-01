Bộ phụ kiện kèm theo cuộn ống cho HD chạy bằng xăng, 30 m | Kärcher

Bộ cuộn ống để lắp vào thiết bị. Giải pháp hoàn hảo để bảo quản ống cao áp an toàn và tiết kiệm không gian. Kết nối với máy phun rửa áp lực cao. Có thể xoay dưới áp lực với kết nối 22 x15.