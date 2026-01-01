Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ phụ kiện kèm theo cuộn ống cho HD chạy bằng xăng, 30 m | Kärcher

    Black hose reel with attached hose, featuring a crank handle and mounting bracket, set against a white background.

    Bộ phụ kiện kèm theo cuộn ống cho HD chạy bằng xăng, 30 m

    Mã đơn hàng: 2.637-880.0

    Bộ cuộn ống để lắp vào thiết bị. Giải pháp hoàn hảo để bảo quản ống cao áp an toàn và tiết kiệm không gian.
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