Bộ phụ kiện kèm theo cuộn ống cho HD chạy bằng xăng, 30 m | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.637-880.0Bộ cuộn ống để lắp vào thiết bị. Giải pháp hoàn hảo để bảo quản ống cao áp an toàn và tiết kiệm không gian.
Chiều dài (m)
30
Màu sắc
Đen
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
7.51
Phạm vi cung cấp
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com