Bộ phụ kiện kèm theo cuộn ống cho HDS chạy bằng xăng, 20 m | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
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Mã đơn hàng: 2.110-005.0Bộ dụng cụ đính kèm cuộn ống để lắp vào máy. Để bảo quản an toàn và ngăn nắp các ống cao áp (có ống nối với ổ cắm HP của máy). Có thể xoay dưới áp suất với kết nối 22 x 1.5.
Chiều dài (m)
20
Màu sắc
Đen
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
6.85
Phạm vi cung cấp
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com