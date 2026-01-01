Bộ phụ kiện kèm theo cuộn ống cho HDS chạy bằng xăng, 20 m | Kärcher

Mã đơn hàng : 2.110-005.0

Bộ dụng cụ đính kèm cuộn ống để lắp vào máy. Để bảo quản an toàn và ngăn nắp các ống cao áp (có ống nối với ổ cắm HP của máy). Có thể xoay dưới áp suất với kết nối 22 x 1.5.