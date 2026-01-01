Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ phụ kiện kèm theo cuộn ống cho HDS Compact Class, 20 m | Kärcher

    Kärcher hose reel with black winding mechanism and attached hose, featuring a brass connector.

    Bộ phụ kiện kèm theo cuộn ống cho HDS Compact Class, 20 m

    Mã đơn hàng: 2.110-010.0

    Bộ cuộn ống đính kèm để lắp vào máy. Để bảo quản an toàn và tiết kiệm không gian cho các ống cao áp (có ống nối cho đầu ra cao áp của máy). Có thể xoay dưới áp lực với kết nối cho khớp nối đực.
    Yêu cầu báo giá