Bộ phụ kiện kèm theo cuộn ống cho HDS Compact Class, 20 m | Kärcher

Mã đơn hàng : 2.110-010.0

Bộ cuộn ống đính kèm để lắp vào máy. Để bảo quản an toàn và tiết kiệm không gian cho các ống cao áp (có ống nối cho đầu ra cao áp của máy). Có thể xoay dưới áp lực với kết nối cho khớp nối đực.