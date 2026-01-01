Bộ phụ kiện kèm theo cuộn ống cho HDS Compact Class, 20 m | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 2.110-010.0Bộ cuộn ống đính kèm để lắp vào máy. Để bảo quản an toàn và tiết kiệm không gian cho các ống cao áp (có ống nối cho đầu ra cao áp của máy). Có thể xoay dưới áp lực với kết nối cho khớp nối đực.
Chiều dài (m)
20
Màu sắc
Đen
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
3.375
Phạm vi cung cấp
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com