Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ phụ kiện kèm theo cuộn ống tự động HDS C | Kärcher

    Kärcher hose reel with mounting bracket, hose, and various metal and plastic components on a white background.

    Bộ phụ kiện kèm theo cuộn ống tự động HDS C

    Mã đơn hàng: 2.110-012.0

    Bộ phụ kiện cuộn ống tự động hoàn chỉnh cho dòng máy phun rửa áp lực cao HDS nhỏ gọn. Cài đặt đơn giản và tất cả các chức năng của máy đều có thể tiếp cận được. Mang lại sự thuận tiện tối đa khi cuộn và tháo ống HP. Bao gồm: Cuộn ống tự động, ống HP và tất cả các bộ phận kết nối.
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