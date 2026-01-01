Bộ phụ kiện kèm theo cuộn ống tự động HDS C | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.110-012.0Bộ phụ kiện cuộn ống tự động hoàn chỉnh cho dòng máy phun rửa áp lực cao HDS nhỏ gọn. Cài đặt đơn giản và tất cả các chức năng của máy đều có thể tiếp cận được. Mang lại sự thuận tiện tối đa khi cuộn và tháo ống HP. Bao gồm: Cuộn ống tự động, ống HP và tất cả các bộ phận kết nối.
Màu sắc
Đen
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
30
Phạm vi cung cấp
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com