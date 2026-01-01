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    Bộ phụ kiện kèm theo cuộn ống tự động HDS M/S | Kärcher

    Kärcher hose reel with black metal frame and yellow hose, featuring connectors and mounting bracket.

    Bộ phụ kiện kèm theo cuộn ống tự động HDS M/S

    Mã đơn hàng: 2.110-011.0

    Cuộn vòi tự động được xem như một bộ phụ kiện hoàn chỉnh dễ lắp. Thích hợp cho dòng HDS trung và super. Để thuận tiện tối đa khi cuộn và tháo ống cao áp.
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