Bộ phụ kiện kèm theo cuộn ống tự động HDS M/S | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.110-011.0Cuộn vòi tự động được xem như một bộ phụ kiện hoàn chỉnh dễ lắp. Thích hợp cho dòng HDS trung và super. Để thuận tiện tối đa khi cuộn và tháo ống cao áp.
Màu sắc
Đen
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
32.5
Phạm vi cung cấp
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com