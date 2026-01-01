Bộ phụ kiện kèm theo cuộn ống tự động HDS M/S | Kärcher

Cuộn ống tự động mang lại sự tiện lợi tối đa khi cuộn và tháo ống áp suất cao. Nó phù hợp với dòng máy phun rửa ắp lực cao HDS hạng trung và super và rất dễ lắp nhờ bộ phụ kiện hoàn chỉnh. Nó giữ lại tất cả các chức năng của thiết bị. Cuộn ống có thể được tháo rời thuận tiện để vận chuyển. Bộ phụ kiện bao gồm cuộn ống tự động, ống áp suất cao, cũng như tất cả các bộ phận kết nối cần thiết.