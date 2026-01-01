Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ phụ kiện khoen vận chuyển | Kärcher

    Close-up of a Kärcher high-pressure cleaner wheel and yellow foot pedal on a grey and black body.

    Bộ phụ kiện khoen vận chuyển

    Mã đơn hàng: 2.644-053.0

    Bộ phụ kiện khoen vận chuyển để cố định an toàn máy phun rửa áp lực HDS Medium và Super Class trong quá trình vận chuyển.
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