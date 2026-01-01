Bộ phụ kiện khoen vận chuyển | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.644-053.0Bộ phụ kiện khoen vận chuyển để cố định an toàn máy phun rửa áp lực HDS Medium và Super Class trong quá trình vận chuyển.
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.366
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com