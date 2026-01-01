Bộ phụ kiện lưỡi hút cao su cho FRV 30 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.642-910.0Đối với sàn nhẵn trong nhà.Lưỡi hút cao su làm tăng hiệu suất hút của FRV 30 và giảm thiểu lượng nước còn lại. Điều này có nghĩa là sàn khô chỉ trong vài phút.
Ren kết nối
M22 x 1,5
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.088
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com