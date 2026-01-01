Bộ phụ kiện lưỡi hút cao su cho FRV 30 | Kärcher

Lưỡi hút cao su cho FRV 30 được khuyến nghị sử dụng trên sàn nhẵn trong nhà. Nó làm tăng hiệu suất hút và giảm lượng nước còn lại đến mức tối thiểu. Điều này có nghĩa là sàn trong nhà khô chỉ trong vài phút.