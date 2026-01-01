Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ phụ kiện lưỡi hút cao su cho FRV 30 | Kärcher

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    Bộ phụ kiện lưỡi hút cao su cho FRV 30

    Mã đơn hàng: 2.642-910.0

    Đối với sàn nhẵn trong nhà.Lưỡi hút cao su làm tăng hiệu suất hút của FRV 30 và giảm thiểu lượng nước còn lại. Điều này có nghĩa là sàn khô chỉ trong vài phút.
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