Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ tạo bọt Easy | Kärcher

    Kärcher nozzle with black cylindrical body and brass hexagonal connector, featuring directional arrow marking.

    Bộ tạo bọt Easy

    Mã đơn hàng: 2.112-011.0

    Hệ thống bọt HP để sử dụng với máy phun rửa áp lực cao HD/HDS để làm sạch và khử trùng. Đầu phun bọt để kết nối với ống phun và vòi phun hóa chất HP với van định lượng chính xác 0-5%. Bộ vòi phun cụ thể của máy phải được đặt hàng riêng.
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