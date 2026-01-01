Bộ tạo bọt Easy với vòi phun RM | Kärcher

Mã đơn hàng : 2.112-010.0

Hệ thống bọt HP để sử dụng với máy phun rửa áp lực cao HD/HDS để làm sạch và khử trùng. Đầu phun bọt để kết nối với ống phun và vòi phun hóa chất HP với van định lượng chính xác 0-5%. Bộ vòi phun cụ thể của máy phải được đặt hàng riêng.