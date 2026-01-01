Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ tạo bọt Inno | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner lance with dual stainless steel tubes and a black handle featuring a yellow control button.

    Bộ tạo bọt Inno

    Mã đơn hàng: 2.112-008.0

    Hệ thống tạo bọt áp suất cao với ống dẫn kép (vòi phun bọt và tia cao áp để rửa). Để sử dụng với máy phun rửa áp lực cao HDS và áp lực cao di động và cố định để làm sạch hoặc khử trùng.
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