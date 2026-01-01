Bộ tạo bọt Inno với vòi phun chất tẩy rửa | Kärcher

Bộ tạo bọt Inno với vòi phun chất tẩy rửa - hệ thống tạo bọt áp suất cao cải tiến để sử dụng với máy phun rửa áp lực HD và HDS di động và cố định để làm sạch hoặc khử trùng. Vòi đôi với vòi phun tạo bọt và vòi phun áp suất cao để rửa. Vòi phun chất tẩy rửa áp suất cao có van định lượng chính xác (0-5%). Bộ dụng cụ vòi phun phải được đặt hàng riêng.