Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ tạo bọt Inno với vòi phun chất tẩy rửa | Kärcher

    Kärcher foam nozzle with brass connector and transparent hose, set against a white background.

    Bộ tạo bọt Inno với vòi phun chất tẩy rửa

    Mã đơn hàng: 2.640-151.0

    Hệ thống tạo bọt áp suất cao với ống dẫn kép (vòi phun bọt và tia cao áp để rửa). Để sử dụng với máy phun rửa áp lực cao HDS và áp lực cao di động và cố định để làm sạch hoặc khử trùng.
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