Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bông lau 60 cm | Kärcher

    Two beige mop heads with fluffy texture, one facing up showing stitching, the other facing down showing the label.

    Bông lau 60 cm

    Mã đơn hàng: 6.999-090.0

    Khăn lau bằng vải cotton rộng 60 cm, dùng để lau khô hoặc hơi ẩm trên mọi loại sàn phẳng. Thích hợp cho những khu vực chứa nhiều đồ vật và đồ nội thất, chẳng hạn như lớp học và phòng họp.
    Yêu cầu báo giá
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    Tuân thủ hoặc sử dụng đúng mức nhiệt độ và chất tẩy rửa được khuyến nghị. Ngoài ra, việc sử dụng máy sấy, đặc biệt ở nhiệt độ cao, có thể làm giảm đáng kể tuổi thọ sản phẩm.