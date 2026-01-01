Bông lau 60 cm | Kärcher

Các tua ngoài hở – được thiết kế đặc biệt chuyên để thấm hút các loại bụi thô và bám bụi tuyệt vời quanh các cạnh và chân bàn ghế – khăn lau Kärcher rộng 60 cm làm từ 100% cotton, thích hợp để lau khô các bề mặt phẳng ở những khu vực có nhiều đồ vật và đồ nội thất, chẳng hạn như lớp học và phòng họp. Ngoài ra, các tua ngắn, hở ở giữa khăn lau có khả năng giữ bụi tuyệt vời – một đặc tính có thể được cải thiện thêm bằng cách làm ẩm nhẹ bằng bình xịt hoặc sử dụng sản phẩm bám bụi. Cây lau bụi cotton rộng 60 cm được thiết kế để sử dụng với giá đỡ cây lau bụi 60 cm.