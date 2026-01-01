Bông lau 60 cm | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
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Mã đơn hàng: 6.999-090.0Khăn lau bằng vải cotton rộng 60 cm, dùng để lau khô hoặc hơi ẩm trên mọi loại sàn phẳng. Thích hợp cho những khu vực chứa nhiều đồ vật và đồ nội thất, chẳng hạn như lớp học và phòng họp.
Chương trình
CLASSIC
Sử dụng dệt may
Dệt may bền
Bề rộng vận hành (cm)
60
Vật liệu
100% chất liệu cotton
Chất liệu vải
Không phải loại vải vi sợi
Loại hình sản xuất
Mặt sau dệt với các vòng tua rua
Nhiệt độ giặt (°C)
60
Khuyến nghị giặt (°C)
60
Số lần giặt¹⁾
150
Loại vết bẩn
Vết bẩn ướt
Số lượng (Unit)
1
Trọng lượng mỗi sản phẩm (Kg)
0.26
Kích thước (D x R) (mm)
600 x 130
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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