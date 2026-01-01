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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy chà sàn liên hợp
Mã đơn hàng: 1.783-050.0Lý tưởng cho việc lau chùi bảo dưỡng vệ sinh và khử trùng sàn trên những khu vực nhỏ: Máy chà sàn liên hợp không dây BR 30/1 C Bp Pack nhỏ gọn với công nghệ con lăn microfiber của Kärcher.
Nền tảng pin
Nền tảng pin 18V
Loại truyền động
Pin Ắc-quy
Động cơ dẫn động
Di chuyển tiến tới nhờ lực xoay của bàn chải
Bề rộng vận hành của bàn chải (mm)
300
Bình nước sạch/bẩn (l)
1 0.7
Hiệu suất diện tích lý thuyết (m²/h)
200
Loại pin
Pin có thể thay thế
Điện áp (V)
18
Dung lượng (Ah)
3
Số lượng pin cần thiết (Unit)
1
Hiệu suất mỗi lần sạc pin (m²)
Tối đa 200
Thời gian hoạt động mỗi lần sạc pin (min)
Tối đa 60
Thời gian sạc pin bằng sạc nhanh 80%/100% (min)
39 65
Nguồn cung cấp cho bộ sạc pin (V / Hz)
100 - 240 / 50 - 60
Tốc độ bàn chải (rpm)
500 - 650
Áp lực tiếp xúc của bàn chải (g/cm²)
40
Mức tiêu thụ nước (ml/min)
30
Độ ồn (dB(A))
Tối đa 55
Công suất (W)
70
Tổng trọng lượng cho phép (Kg)
12
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
6.1
Kích thước (D x R x C) (mm)
340 x 305 x 1200
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
Hướng dẫn sử dụng
Hướng dẫn sử dụng
Các lĩnh vực ứng dụng