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    Kärcher floor cleaner with grey handle and blue-striped roller brush on white background.

    Máy chà sàn liên hợp

    BR 30/1 C Bp Pack

    Mã đơn hàng: 1.783-050.0

    Lý tưởng cho việc lau chùi bảo dưỡng vệ sinh và khử trùng sàn trên những khu vực nhỏ: Máy chà sàn liên hợp không dây BR 30/1 C Bp Pack nhỏ gọn với công nghệ con lăn microfiber của Kärcher.
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