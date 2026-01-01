Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Máy chà sàn liên hợp BR 30/4 C Anniversary Edition | Kärcher

    Kärcher upright floor scrubber with handle, black and yellow, next to a cylindrical brush roller.

    Máy chà sàn liên hợp

    BR 30/4 C Anniversary Edition

    Mã đơn hàng: 1.783-235.0

    Máy chà sàn Karcher BR 30/4 C Anniversary Edition màu đen cực kỳ gọn nhẹ là giải pháp thay thế sáng tạo và mạnh mẽ cho việc làm sạch thủ công các bề mặt có diện tích lên đến 200 m².
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