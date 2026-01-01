Máy chà sàn liên hợp BR 30/4 C Anniversary Edition | Kärcher

Kỷ niệm 90 năm thành lập Kärcher: Máy chà sàn công nghiệp BR 30/4 C Anniversary Edition màu đen dễ điều khiển như máy hút bụi dạng chổi đứng. So với máy chà sàn thông thường, máy có ưu điểm là áp lực tiếp xúc lớn hơn gấp mười lần để có hiệu suất làm sạch cao hơn đáng kể. Thêm vào đó là tốc độ con lăn khoảng 1500 vòng quay. Thanh hút so thể hoạt động theo hướng tiến hoặc lùi. Cũng có thể nâng thanh hút lên để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu. Điều này làm tăng thời gian tiếp xúc của chất tẩy rửa với vết bẩn. Sàn nhà sẽ khô ngay sau khi chà sàn, giúp giảm nguy cơ trượt ngã và có thể đi lại trên đó. Hoàn hảo để làm sạch các cửa hàng, nhà hàng nhỏ, trạm dịch vụ, siêu thị, cơ sở vệ sinh, khu vực tự phục vụ của khách sạn . Một con lăn microfiber cũng nằm trong bộ phụ kiện đi kèm theo máy.

Con lăn tốc độ cao Áp lực tiếp xúc cao hơn gấp mười lần so với vệ sinh bằng tay. Con lăn cũng vệ sinh được các bề mặt có kết cấu và khe rãnh. Con lăn chuyển động hỗ trợ máy tự di chuyển, không cần phải đẩy máy. Khô tức thời Miệng hút mềm giúp loại bỏ độ ẩm - cả tiến lẫn lùi. Sàn khô tức thời sau khi làm sạch. Cho phép lám sạch chuyên sâu, chế độ hút có thể vô hiệu hóa bằng bàn đạp chân. Chế độ hút có thể được tắt Có thể tắt chế độ hút bằng bàn đạp chân Có thể áp dụng chế độ làm sạch và sau đó hút khô để làm sạch sâu hơn. Thùng chứa có thể tháo rời Có thể tháo bình chứa nước sạch. Có thể tháo riêng bình chứa nước bẩn. Có thể tháo riêng đổng thời hai bình chứa hoặc cùng nhau. Có tay cầm để dễ dàng vận chuyển.