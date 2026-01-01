Máy chà sàn liên hợp BR 30/4 C Anniversary Edition | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Máy chà sàn liên hợp
Mã đơn hàng: 1.783-235.0Máy chà sàn Karcher BR 30/4 C Anniversary Edition màu đen cực kỳ gọn nhẹ là giải pháp thay thế sáng tạo và mạnh mẽ cho việc làm sạch thủ công các bề mặt có diện tích lên đến 200 m².
Loại truyền động
Nguồn vận hành
Động cơ dẫn động
Di chuyển tiến tới nhờ lực xoay của bàn chải
Bề rộng vận hành của bàn chải (mm)
300
Bề rộng vận hành thanh hút (mm)
300
Bình nước sạch/bẩn (l)
4 4
Hiệu suất diện tích lý thuyết (m²/h)
200
Hiệu suất diện tích thực tế (m²/h)
130
Tốc độ bàn chải (rpm)
1450
Áp lực tiếp xúc của bàn chải (g/cm²)
100
Mức tiêu thụ nước (l/min)
0.3
Độ ồn (dB(A))
Tối đa 72
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Công suất (W)
820
Màu sắc
Đen
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
12.035
Kích thước (D x R x C) (mm)
507 x 343 x 1145
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm