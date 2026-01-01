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    Kärcher upright vacuum cleaner with grey and black body, yellow accents, and ergonomic handle.

    Máy chà sàn liên hợp

    BR 30/4 C Bp Pack *EU

    Mã đơn hàng: 1.783-225.0

    • Chế độ hút có thể được tắt
    • Hoạt động tiến và lùi
    • Vận hành acquy
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