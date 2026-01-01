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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy chà sàn liên hợp
Mã đơn hàng: 1.783-225.0
Loại truyền động
Pin Ắc-quy
Động cơ dẫn động
Di chuyển tiến tới nhờ lực xoay của bàn chải
Bề rộng vận hành của bàn chải (mm)
300
Bề rộng vận hành thanh hút (mm)
300
Bình nước sạch/bẩn (l)
4 4
Hiệu suất diện tích lý thuyết (m²/h)
200
Hiệu suất diện tích thực tế (m²/h)
150
Loại pin
Pin Lithium-ion
Điện áp (V)
36
Dung lượng (Ah)
7.5
Số lượng pin cần thiết (Unit)
1
Hiệu suất mỗi lần sạc pin (m²)
Tối đa 117
Thời gian hoạt động mỗi lần sạc pin (min)
35
Nguồn cung cấp cho bộ sạc pin (V / Hz)
220 - 240 / 50
Tốc độ bàn chải (rpm)
1270
Áp lực tiếp xúc của bàn chải (g/cm²)
100
Mức tiêu thụ nước (l/min)
1
Độ ồn (dB(A))
72.4
Công suất (W)
550
Màu sắc
Màu than
Kích thước (D x R x C) (mm)
390 x 335 x 1180
Phạm vi cung cấp
Thiết bị