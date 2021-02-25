Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!

    Kärcher floor scrubber with a grey and yellow design, featuring a handle and wheels for mobility.

    Máy chà sàn liên hợp

    BR 35/12 C Bp Pack *EU

    Mã đơn hàng: 1.783-467.0

    Được trang bị công nghệ KART tiên tiến, máy chà sàn liên hợp chạy pin BR 35/12 C gây ấn tượng với khả năng hoạt động nhanh, trọng lượng thấp và hiệu suất làm sạch cao.
    Yêu cầu báo giá