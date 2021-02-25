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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy chà sàn liên hợp
Mã đơn hàng: 1.783-467.0Được trang bị công nghệ KART tiên tiến, máy chà sàn liên hợp chạy pin BR 35/12 C gây ấn tượng với khả năng hoạt động nhanh, trọng lượng thấp và hiệu suất làm sạch cao.
Loại truyền động
Pin Ắc-quy
Động cơ dẫn động
Di chuyển tiến tới nhờ lực xoay của bàn chải
Bề rộng vận hành của bàn chải (mm)
350
Bề rộng vận hành thanh hút (mm)
450
Bình nước sạch/bẩn (l)
12 12
Hiệu suất diện tích lý thuyết (m²/h)
1400
Hiệu suất diện tích thực tế (m²/h)
1050
Loại ắc-quy
Li-Ion
Pin Ắc-quy (V / Ah)
25.2 / 21
Thời gian sử dụng pin (h)
1.5
Thời gian sạc pin (h)
2.7
Nguồn cung cấp cho bộ sạc pin (V / Hz)
220 - 240 / 50 - 60
Tốc độ bàn chải (rpm)
700 - 1500
Áp lực tiếp xúc của bàn chải (g/cm² / Kg)
80 - 150 / 6 - 12
Chiều rộng góc xoay (mm)
1050
Mức tiêu thụ nước (l/min)
1
Độ ồn (dB(A))
Tối đa 65
Công suất (W)
500
Màu sắc
Màu than
Tổng trọng lượng cho phép (Kg)
48
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
36
Kích thước (D x R x C) (mm)
930 x 420 x 1100
Phạm vi cung cấp
Thiết bị