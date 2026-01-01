Máy chà sàn liên hợp BR 40/10 C I Adv | Kärcher

Máy chà sàn liên hợp BR 40/10 C nhỏ gọn và linh hoạt có tính kinh tế cao nhất trong phân khúc. Máy nhỏ gọn và mạnh mẽ có chiều rộng làm việc là 400 mm và thể tích thùng là 10 l. Có thể chà và hút bụi yên tĩnh theo cả hai hướng. Máy có tay đẩy có thể thu gọn và các thùng có thể tháo rời, có thể dễ dàng vận chuyển bằng tay cầm có khóa. Bàn chải và lưỡi hút được thay thế chỉ trong vài giây mà không cần bất kỳ dụng cụ nào. Biến thể công nghiệp phù hợp để sử dụng trên sàn dính dầu và được trang bị thêm bánh xe vận chuyển và tính năng điều chỉnh áp suất tiếp xúc chổi than.

Mạnh mẽ và nhanh nhẹn Hai chổi lăn dạng quay cao tốc với áp lực tiếp xúc cao. Hai mảnh miệng hút ngập nước - có thể tiến lẫn lùi. Sàn khô tức thời sau khi làm sạch. Khoảng trống gầm thấp Với tới được bên dưới đồ đạc mà không tốn sức. Tay đẩy có thể gập xuống theo cả hai hướng. Để xử lý các đối tượng cực thấp, bình chứa cũng có thể tháo rời. Dễ bảo dưỡng Miệng hút và chổi dễ dàng thay thế mà không cần dụng cụ. Thanh phân phối nước có thể tháo ra dễ dàng và vệ sinh khi cần thiết. Mọi thành phần điện đều truy cập được một cách nhanh chóng, dễ dàng. Tay cầm vừa an toàn vừa hiệu quả Cho phép vận hành thoải mái hơn. Có bộ điều chỉnh lưu lượng nước đầu vào và chổi tích hợp. Hoàn hảo để mang vác và cất đặt.