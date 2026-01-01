Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Máy chà sàn liên hợp BR 40/10 C I Adv | Kärcher

    Kärcher floor scrubber with a black and yellow design, featuring a handle and control panel on a white background.

    Máy chà sàn liên hợp

    BR 40/10 C I Adv

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.783-316.0

    • Hiệu suất chà cao
    • Với áp suất tiếp xúc có thể điều chỉnh
    • Với bàn chải con lăn màu xanh lá cây và thanh hút chống dầu
    Yêu cầu báo giá