Máy chà sàn liên hợp BR 40/10 C I Adv | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Máy chà sàn liên hợp
Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.
Mã đơn hàng: 1.783-316.0
Loại truyền động
Nguồn vận hành
Bề rộng vận hành của bàn chải (mm)
400
Bề rộng vận hành thanh hút (mm)
400
Bình nước sạch/bẩn (l)
10 10
Hiệu suất diện tích lý thuyết (m²/h)
400
Hiệu suất diện tích thực tế (m²/h)
300
Tốc độ bàn chải (rpm)
1100
Áp lực tiếp xúc của bàn chải (g/cm² / Kg)
100 - 200 / 20 - 30
Mức tiêu thụ nước (l/min)
1
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50
Công suất (W)
2300
Màu sắc
Màu than
Kích thước (D x R x C) (mm)
520 x 470 x 1150
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm