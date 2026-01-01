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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy chà sàn liên hợp
Mã đơn hàng: 1.783-311.0Với máy chà sàn sấy khô BR 40/10, chúng tôi ra mắt thế hệ tiếp theo của BR 400, thiết bị kinh tế nhất của dòng sản phẩm này. Sản phẩm nhỏ gọn, mạnhmẽ này có bề rộng vận hành đạt 400 mm, thể tích bình chứa tới 10 l. Phiên bản Advance được trang bị bánh tải phụ, bộ điều chỉnh áp lực tiếp xúc chổi.
Loại truyền động
Nguồn vận hành
Bề rộng vận hành của bàn chải (mm)
400
Bề rộng vận hành thanh hút (mm)
400
Bình nước sạch/bẩn (l)
10 10
Hiệu suất diện tích lý thuyết (m²/h)
400
Hiệu suất diện tích thực tế (m²/h)
300
Tốc độ bàn chải (rpm)
1100
Áp lực tiếp xúc của bàn chải (g/cm² / Kg)
100 - 200 / 20 - 30
Mức tiêu thụ nước (l/min)
1
Độ ồn (dB(A))
Tối đa 75
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50
Công suất (W)
2300
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
35.5
Kích thước (D x R x C) (mm)
520 x 470 x 1150
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm