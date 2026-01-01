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    Kärcher floor scrubber with a black and yellow design, featuring a handle and control panel on a white background.

    Máy chà sàn liên hợp

    BR 40/10C

    Mã đơn hàng: 1.783-311.0

    Với máy chà sàn sấy khô BR 40/10, chúng tôi ra mắt thế hệ tiếp theo của BR 400, thiết bị kinh tế nhất của dòng sản phẩm này. Sản phẩm nhỏ gọn, mạnhmẽ này có bề rộng vận hành đạt 400 mm, thể tích bình chứa tới 10 l. Phiên bản Advance được trang bị bánh tải phụ, bộ điều chỉnh áp lực tiếp xúc chổi.
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