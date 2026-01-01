Máy làm sạch thang cuốn BR 47/35 Esc | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Máy làm sạch thang cuốn
Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.
Mã đơn hàng: 1.310-109.0Thiết bị được sử dụng để vệ sinh cơ bản và bảo dưỡng thang máy, cầu thang cuốn với hiệu suất vệ sinh 2-3 thang máy, cầu thang cuốn mỗi giờ.
Loại truyền động
Nguồn vận hành
Bề rộng vận hành của bàn chải (mm)
470
Bình nước sạch/bẩn (l)
35 35
Tốc độ bàn chải (rpm)
870 - 1090
Mức tiêu thụ nước (l/min)
Tối đa 1
Độ ồn (dB(A))
75
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Kích thước (D x R x C) (mm)
1129 x 480 x 1031
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm
Hướng dẫn sử dụng
Hướng dẫn sử dụng