Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Máy làm sạch thang cuốn BR 47/35 Esc | Kärcher

    Grey Kärcher floor scrubber with black top and yellow accents, featuring dual handles and visible brush mechanism at the front.

    Máy làm sạch thang cuốn

    BR 47/35 Esc

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.310-109.0

    Thiết bị được sử dụng để vệ sinh cơ bản và bảo dưỡng thang máy, cầu thang cuốn với hiệu suất vệ sinh 2-3 thang máy, cầu thang cuốn mỗi giờ.
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