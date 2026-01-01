Máy làm sạch thang cuốn BR 47/35 Esc | Kärcher

BR 47 35 esc thích hợp dùng để vệ sinh thang máy, cầu thang cuốn. Thiết bị được đặt ở đáy thang máy. Vòi phun chuyên dụng sẽ phun chất tẩy lên chổi, sau đó chổi sẽ va đập. (khi va đập sẽ di chuyển ra khỏi thiết bị). Nước xả sẽ được hút trong cùng quy trình vận hành. Việc này chổi cảm biến sẽ hỗ trợ để chuyển nước thải đến vòi hút. HÌnh dạng đầu chổi và động cơ chải trung tâm cho phép chổi vệ sinh tới từng ngóc ngách. Má phanh ở phần giữa đầu chổi có tác dụng giúp thiết bị vận hành theo hướng thẳng. BR 47 35 esc phù hợp với nhiều loại thang máy và cầu thang cuốn. Bốn chóp giúp quá trình vận hành thuận tiện. Thiết bị gắn trong đường rãnh giúp tạo vòng đệm giữa thiết bị và đường ray, mang lại hiệu suất vận hành cao

Công suất hút cao Nước rửa sàn được hút ngược trở lại máy bằng hai tua bin cong suất hút lớn cùng với bốn ống hút thằng và chổi hình răng lược phù hợp Ngăn chặn nước rỉ vào trục thang cuốn Thích hợp với các loại thang cuốn Chổi hình răng lược luồn vào các rãnh của thanh cuốn để hút bụi Các loại chổi hình răng lược khác nhau thích hợp với các loại thang cuốn khác nhau. Điều này đảm bảo rằng nước hút sạch khỏi thang cuốn Dễ dàng đứng đằng sau máy trong quá trình vận hành Vận hành đơn giản Bàn chải và răng lược được thay thế dễ dàng mà không cần dụng cụ nào Khi bình chứa hết, bàn chải và chổi hình răng lược có thể được thay mà không cần thêm một công cụ hỗ trợ nào Đầu bàn chải nằm dưới thang cuốn Vận hành an toàn Chất lượng cao Các phụ tùng chât lượng cao giảm yêu cầu bảo dưỡng đến mức tối thiểu Không rung Thoải mái hơn Tua bin hút khỏe Công suất hút cực kì cao. Nước bẩn được hút trở lại máy bằng với bốn ống hút thẳng và chổi hình răng lược phù hợp Đầu bàn chải ngắn Tiện lợi khi sử dụng. Cũng phù hợp với việc làm sạch thang máy cuốn chuyển động lên cao sau 1½ bước