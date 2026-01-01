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    Kärcher professional carpet cleaner with a black and grey body, yellow control knob, and handle.

    Máy làm sạch thảm

    BRC 30/15 C

    Mã đơn hàng: 1.008-057.0

    Máy vệ sinh thảm kiểu dáng nhỏ gọn cho phép vệ sinh tách tia nhanh chóng và kinh tế; đồng thời rất lý tưởng để xử lý các đốm bẩn và vệ sinh tạm thời mặt thảm với công nghệ phun sơ bộ I-Capsolation. Là sản phẩm rất kinh tế để vệ sinh những diện tích từ 200 đến 800 m².
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