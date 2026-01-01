BRC 30/15 C là thiết bị công nghiệp chuyên dụng hoàn hảo để làm sạch sâu từng sợi thảm ở những khu vực nhỏ hơn. Với bàn chải nổi của nó, kết quả làm sạch hoàn hảo có thể đạt được, cả trên những khu vực không bằng phẳng. BRC 30/15 cũng có thể được sử dụng linh hoạt để làm sạch toàn diện thảm trung gian với chất làm sạch I-Capsol pha sẵn hoặc để loại bỏ vết bẩn có chọn lọc.

Hiệu suất làm sạch cao Chổi lăn hỗ trợ hoạt động vệ sinh chuyên sâu. Chổi lăn dạng phao cung cấp hiệu suất vệ sinh đồng nhất. Phục hồi sợi vải, trả lại bộ mặt mới cho thảm. Kích thước nhỏ gọn Lý tưởng để sử dụng ở các khu vực từ 200 đến 800 m². Dễ cất đặt. Dễ vận chuyển.