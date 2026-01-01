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Quốc gia: Việt Nam
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Máy làm sạch thảm
Mã đơn hàng: 1.008-057.0Máy vệ sinh thảm kiểu dáng nhỏ gọn cho phép vệ sinh tách tia nhanh chóng và kinh tế; đồng thời rất lý tưởng để xử lý các đốm bẩn và vệ sinh tạm thời mặt thảm với công nghệ phun sơ bộ I-Capsolation. Là sản phẩm rất kinh tế để vệ sinh những diện tích từ 200 đến 800 m².
Hiệu suất diện tích (vệ sinh cơ bản / vệ sinh trung cấp "iCapsol") (m2/h) (m²/h)
150
Lưu lượng khí (l/s)
46
Lực hút (mbar / kPa)
300 / 30
Áp lực phun, vệ sinh sâu (bar)
3.5
Tốc độ phun, vệ sinh sâu (l/min)
1
Bề rộng vận hành thanh hút (mm)
315
Bình nước sạch/bẩn (l)
15 / 17
Công suất tua-bin (W)
1130
Công suất mô-tơ chổi than (W)
76
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
36
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
35.5
Kích thước (D x R x C) (mm)
920 x 360 x 750
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm