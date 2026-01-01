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    Kärcher floor scrubber with a grey and black body, yellow accents, and large wheels, designed for professional cleaning.

    Máy làm sạch thảm

    BRC 40/22 C

    Mã đơn hàng: 1.008-062.0

    Máy giặt thảm BRC 40/22 C với công nghệ hiện đại giúp giặt sạch thảm nhanh chóng và hiệu quả. Thiết bị phù hợp với cả 2 phương pháp giặt sâu và định kỳ (interim) cho diện tích làm sạch từ 250 - 1000 m².
    Yêu cầu báo giá