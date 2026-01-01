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Quốc gia: Việt Nam
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Máy làm sạch thảm
Mã đơn hàng: 1.008-062.0Máy giặt thảm BRC 40/22 C với công nghệ hiện đại giúp giặt sạch thảm nhanh chóng và hiệu quả. Thiết bị phù hợp với cả 2 phương pháp giặt sâu và định kỳ (interim) cho diện tích làm sạch từ 250 - 1000 m².
Hiệu suất diện tích (vệ sinh cơ bản / vệ sinh trung cấp "iCapsol") (m2/h) (m²/h)
500 / 900
Lưu lượng khí (l/s)
47
Lực hút (mbar / kPa)
290 / 29
Áp lực phun, vệ sinh định kỳ (bar)
3.5
Áp lực phun, vệ sinh sâu (bar)
7
Tốc độ phun, vệ sinh định kỳ (l/min)
0.38
Tốc độ phun, vệ sinh sâu (l/min)
2.5
Bề rộng vận hành thanh hút (cm)
48
Bình nước sạch/bẩn (l)
22 / 19
Công suất tua-bin (W)
1200
Công suất mô-tơ chổi than (W)
400
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
44.5
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
50.5
Kích thước (D x R x C) (mm)
889 x 470 x 1118
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
Hướng dẫn sử dụng
Hướng dẫn sử dụng