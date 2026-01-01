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Quốc gia: Việt Nam
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Máy làm sạch thảm
Mã đơn hàng: 1.008-056.0Máy vệ sinh thảm nhỏ gọn dùng để làm sạch sâu và trung gian cho các khu vực có quy mô vừa từ 350 đến 1000 m². Hướng làm sạch thuận và nghịch với 2 chổi lăn xoay ngược chiều để làm sạch sâu từng sợi vải.
Hiệu suất diện tích (vệ sinh cơ bản / vệ sinh trung cấp "iCapsol") (m2/h) (m²/h)
350 / 1000
Lưu lượng khí (l/s)
45
Lực hút (mbar / kPa)
300 / 30
Áp lực phun, vệ sinh định kỳ (bar)
3.5
Áp lực phun, vệ sinh sâu (bar)
7
Tốc độ phun, vệ sinh định kỳ (l/min)
0.7
Tốc độ phun, vệ sinh sâu (l/min)
3.2
Bề rộng vận hành thanh hút (mm)
450
Bình nước sạch/bẩn (l)
45 / 38
Công suất tua-bin (W)
1100
Công suất mô-tơ chổi than (W)
600
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
75
Kích thước (D x R x C) (mm)
1029 x 559 x 1092
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm