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    Kärcher carpet cleaner with a black and grey body, ergonomic handle, and visible hose attachment.

    Máy làm sạch thảm

    BRC 45/45 C

    Mã đơn hàng: 1.008-056.0

    Máy vệ sinh thảm nhỏ gọn dùng để làm sạch sâu và trung gian cho các khu vực có quy mô vừa từ 350 đến 1000 m². Hướng làm sạch thuận và nghịch với 2 chổi lăn xoay ngược chiều để làm sạch sâu từng sợi vải.
    Yêu cầu báo giá