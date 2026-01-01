Với thiết bị làm sạch chuyên dụng BRC 45/45 C Ep, bạn có thể làm sạch thảm trung gian nhanh chóng bằng phương pháp I-Capsolation và làm sạch thảm sâu bằng sợi trong phương pháp phun-ex. BRC 45/45 C Ep cũng có thể được sử dụng linh hoạt để lựa chọn loại bỏ vết bẩn. Nó giúp loại bỏ bụi bẩn và làm sạch thảm một cách đáng tin cậy. Sau khi làm sạch trung gian, thảm đã khô và có thể đi lại sau 20 phút. Nhờ thiết kế nhỏ gọn của máy, nó cũng có thể được sử dụng ở các khu vực công cộng. Với hiệu suất diện tích lên đến 800 m² để làm sạch trung gian và lên đến 350 m² để làm sạch sâu, BRC 45/45 C Ep là sản phẩm làm sạch toàn diện hoàn hảo cho các khu vực rộng lớn hơn.

Đầu chổi dạng phao với chổi lăn chống quay ngược Hai chổi lăn đảm bảo hiệu suất vệ sinh cao. Vệ sinh đồng thời vào sâu các thớ vải từ hai bên. Đảm bảo mức tiếp xúc sàn đồng nhất ngay cả trên những bề mặt gồ ghề. Hướng vận hành, tiến hoặc lùi Hướng vận hành có thể điều chỉnh theo thảm. Hướng vệ sinh có thể chọn lựa thông qua tay đẩy gập. Tư thế làm việc an toàn, hiệu quả để vệ sinh thảm - tiến và lùi.