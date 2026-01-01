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Quốc gia: Việt Nam
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Máy làm sạch thảm
Mã đơn hàng: 1.006-671.0Cho kết quả làm sạch vượt trội và thời gian sấy khô thảm chỉ trong 20 phút. Với công nghệ tiên tiến Encapsulation - thảm sẽ được vệ sinh sâu và giảm thiểu thời gian dừng chờ của hoạt động kinh doanh.
Hiệu suất diện tích (vệ sinh cơ bản / vệ sinh trung cấp "iCapsol") (m2/h) (m²/h)
300
Áp lực phun, vệ sinh định kỳ (bar)
3.4
Tốc độ phun, vệ sinh định kỳ (l/min)
0.38
Bình nước sạch/bẩn (l)
7.5
Công suất mô-tơ chổi than (W)
370
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
25
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
32.2
Kích thước (D x R x C) (mm)
400 x 470 x 1160
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm