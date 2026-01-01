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    Kärcher upright floor scrubber with a white tank, black handle, and grey base.

    Máy làm sạch thảm

    BRS 43/500 C

    Mã đơn hàng: 1.006-671.0

    Cho kết quả làm sạch vượt trội và thời gian sấy khô thảm chỉ trong 20 phút. Với công nghệ tiên tiến Encapsulation - thảm sẽ được vệ sinh sâu và giảm thiểu thời gian dừng chờ của hoạt động kinh doanh.
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