Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bucket carrier handle red 15L | Kärcher

    Grey plastic bucket with a red handle, viewed from the front, on a white background.

    Bucket carrier handle red 15L

    Mã đơn hàng: 9.212-251.0

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