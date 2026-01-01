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    Kärcher backpack vacuum cleaner with a long hose and floor nozzle, featuring a black and yellow design.

    Giải thưởng và bộ sưu tập độc quyền

    IF Design Award 2022
    Green Good Design Award 2022
    Innovation Award 2022

    BVL 5/1 Bp

    Mã đơn hàng: 1.394-274.0

    Yêu cầu báo giá