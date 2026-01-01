BVL 5/1 Bp

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Nền tảng pin
Nền tảng pin 36V
Dung tích thùng chứa (l)
5
Độ ồn (dB(A))
65
Lưu lượng khí (l/s)
40
Hiệu suất (W)
500
Lực hút (mbar / kPa)
223 / 22.3
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
35
Số lượng pin cần thiết (Unit)
1
Hiệu suất mỗi lần sạc pin (m²)
khoảng 150 khoảng 200
Thời gian hoạt động mỗi lần sạc pin (min)
Tối đa 50 Tối đa 22 Tối đa 64 Tối đa 30
Thời gian sạc pin bằng sạc nhanh 80%/100% (min)
44 68
Cường độ dòng sạc (A)
6
Nguồn cung cấp cho bộ sạc pin (V / Hz)
100 - 240 / 50 - 60
Màu sắc
Đen
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
4.7
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
6.2
Kích thước (D x R x C) (mm)
220 x 320 x 510
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
Các lĩnh vực ứng dụng