Cạp có tay cầm và lưỡi ngắn | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 6.999-126.0Để loại bỏ kẹo cao su, cặn sơn và bụi bẩn trên bề mặt mịn.
Số lượng (Unit)
1
Trọng lượng mỗi sản phẩm (Kg)
0.156
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.168
Kích thước (D x R) (mm)
105 x 230
Kích thước, đóng gói (mm)
105 x 230 x 30
Thiết bị
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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