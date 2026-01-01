Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Cạp có tay cầm và lưỡi ngắn | Kärcher

    Grey and teal Kärcher scraper with a wide blade, featuring caution text on the blade.

    Cạp có tay cầm và lưỡi ngắn

    Mã đơn hàng: 6.999-126.0

    Để loại bỏ kẹo cao su, cặn sơn và bụi bẩn trên bề mặt mịn.
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