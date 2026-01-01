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    Kärcher CarpetPro RM 760 box with blue carpet image, product details, and safety symbols. Made in Germany.

    CarpetPro Cleaner iCapsol RM 760 Tablet

    Mã đơn hàng: 6.295-850.0

    RM 760 Tablet là một chất tẩy sâu phun ở dạng viên. Với công nghệ đóng gói. Trong một lá thực tế là hòa tan trong nước. Không cần rửa thời gian.
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