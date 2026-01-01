CarpetPro Cleaner iCapsol RM 760 Tablet

Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 6.295-850.0RM 760 Tablet là một chất tẩy sâu phun ở dạng viên. Với công nghệ đóng gói. Trong một lá thực tế là hòa tan trong nước. Không cần rửa thời gian.
Kích thước đóng gói (Tabs)
16
Đơn vị gói (Unit)
20
pH
8.9
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.3
Kích thước (D x R x C) (mm)
72 x 61 x 141
Product
Thông tin sản phẩm
Các lĩnh vực ứng dụng