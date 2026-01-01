CarpetPro Cleaner iCapsol RM 760 Tablet | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 6.295-851.0RM 760 Tablet là một chất tẩy sâu phun ở dạng viên. Với công nghệ đóng gói. Trong một lá thực tế là hòa tan trong nước. Không cần rửa thời gian.
Kích thước đóng gói (Tabs)
200
Đơn vị gói (Unit)
1
pH
8.9
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
3.7
Product
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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