CarpetPro Cleaner RM 760 Powder Classic

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 6.290-175.0Xịt đều bột RM 760 Classic để làm sạch sâu. Phù hợp với vải dệt trải sàn, tường và vải bọc ( vải hỗn hợp và sợi tổng hợp hoàn toàn).
Kích thước đóng gói (Kg)
0.8
Đơn vị gói (Unit)
4
pH
8
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.9
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