Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!

    Kärcher CarpetPro Professional RM 760 Classic cleaner container with multilingual text and carpet graphic.

    CarpetPro Cleaner RM 760 Powder Classic

    Mã đơn hàng: 6.290-175.0

    Xịt đều bột RM 760 Classic để làm sạch sâu. Phù hợp với vải dệt trải sàn, tường và vải bọc ( vải hỗn hợp và sợi tổng hợp hoàn toàn).
    Yêu cầu báo giá