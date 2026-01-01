Mã đơn hàng : 6.291-388.0

Làm sạch sâu mạnh mẽ CarpetPro Cleaner RM 760 Powder Classic. Đối với thảm sàn dệt, tường và bọc (cũng pha trộn vải và sợi tổng hợp hoàn toàn).