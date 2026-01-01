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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 6.291-388.0Làm sạch sâu mạnh mẽ CarpetPro Cleaner RM 760 Powder Classic. Đối với thảm sàn dệt, tường và bọc (cũng pha trộn vải và sợi tổng hợp hoàn toàn).
Kích thước đóng gói (Kg)
10
Đơn vị gói (Unit)
1
pH
8
Trọng lượng (Kg)
10
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
10.456
Kích thước (D x R x C) (mm)
292 x 292 x 257
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