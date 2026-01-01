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    Kärcher CarpetPro Professional RM 760 Classic concentrate in a white plastic tub with detailed labels.

    CarpetPro Cleaner RM 760 Powder Classic

    Mã đơn hàng: 6.291-388.0

    Làm sạch sâu mạnh mẽ CarpetPro Cleaner RM 760 Powder Classic. Đối với thảm sàn dệt, tường và bọc (cũng pha trộn vải và sợi tổng hợp hoàn toàn).
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