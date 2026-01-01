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    Kärcher RM 764 OA detergent container with label detailing product information and usage instructions.

    CarpetPro Cleaner RM 764 OA

    Mã đơn hàng: 6.295-854.0

    RM 764 OA, chất tẩy rửa phun làm sạch sâu. Đối với tất cả các tấm trải sàn dệt (bao gồm cả sợi hỗn hợp và tổng hợp), bề mặt bọc và tường.
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