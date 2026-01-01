CarpetPro Cleaner RM 764 OA

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 6.295-854.0RM 764 OA, chất tẩy rửa phun làm sạch sâu. Đối với tất cả các tấm trải sàn dệt (bao gồm cả sợi hỗn hợp và tổng hợp), bề mặt bọc và tường.
Kích thước đóng gói (l)
10
Đơn vị gói (Unit)
1
pH
9
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
10.8
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