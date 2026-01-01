CarpetPro Cleaner RM 764 OA

Mã đơn hàng : 6.295-854.0

RM 764 OA, chất tẩy rửa phun làm sạch sâu. Đối với tất cả các tấm trải sàn dệt (bao gồm cả sợi hỗn hợp và tổng hợp), bề mặt bọc và tường.