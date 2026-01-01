Cây lau bụi 60 cm | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 6.999-092.0Kết hợp với tay cầm bằng nhôm 6.999-096.0 hoặc thanh tay cầm 6.999-111.0. Đối với lau bụi 6.999-090.0 và 6.999-148.0
Chương trình
CLASSIC
Loại vết bẩn
Vết bẩn ướt
Sử dụng dệt may
Dệt may bền
Bề rộng vận hành (cm)
60
Số lượng (Unit)
1
Trọng lượng mỗi sản phẩm (Kg)
0.314
Kích thước (D x R) (mm)
600 x 150
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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