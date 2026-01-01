Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Cây lau bụi 60 cm | Kärcher

    Grey and yellow Kärcher mop holder with a metal frame, viewed from the front against a white background.

    Cây lau bụi 60 cm

    Mã đơn hàng: 6.999-092.0

    Kết hợp với tay cầm bằng nhôm 6.999-096.0 hoặc thanh tay cầm 6.999-111.0. Đối với lau bụi 6.999-090.0 và 6.999-148.0
    Yêu cầu báo giá