Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Cây lau nhà bằng sợi nhỏ | Kärcher

    Blue microfibre mop pad with colour-coded tags on a white background.

    Cây lau nhà bằng sợi nhỏ

    Mã đơn hàng: 6.999-132.0

    Sợi tổng hợp, sợi ngắn. Đính kèm túi.
    Yêu cầu báo giá
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    Tuân thủ hoặc sử dụng đúng mức nhiệt độ và chất tẩy rửa được khuyến nghị. Ngoài ra, việc sử dụng máy sấy, đặc biệt ở nhiệt độ cao, có thể làm giảm đáng kể tuổi thọ sản phẩm.