Cây lau nhà bằng sợi nhỏ | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
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Mã đơn hàng: 6.999-132.0Sợi tổng hợp, sợi ngắn. Đính kèm túi.
Chương trình
STANDARD
Sử dụng dệt may
Dệt may bền
Bề rộng vận hành (cm)
40
Dệt may đính kèm
Túi
Vật liệu
85% PET / 15% PA
Chất liệu vải
Sợi
Loại hình sản xuất
Vải dệt kim cọc (Lớp làm sạch)
Nhiệt độ giặt (°C)
90
Khuyến nghị giặt (°C)
60
Nhiệt độ máy sấy (°C)
60
Số lần giặt¹⁾
300
Số lượng (Unit)
1
Trọng lượng mỗi sản phẩm / Trọng lượng trên m² (Kg / g/m²)
0.098 / 440
Kích thước (D x R) (mm)
400 140
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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