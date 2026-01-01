Cây lau nhà có kẹp, 40 cm | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Chương trình
STANDARD
Dệt may đính kèm
Túi
Bề rộng vận hành (cm)
40
Số lượng (Unit)
1
Trọng lượng mỗi sản phẩm (Kg)
0.514
Kích thước (D x R) (mm)
400 x 110
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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