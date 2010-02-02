Cây thương dạng ống lồng carbon 10 m | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 4.762-612.0Ống lồng bằng sợi carbon TL 10 C. Với tầm với lên đến 10 m và các chốt tháo nhanh thực tế. Sử dụng đa chức năng để làm sạch mặt tiền, cửa sổ hoặc tấm pin mặt trời.
Chiều dài tay cầm ống thu phóng (m)
2.2 - 10
Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
Tối đa 60
Ren kết nối
M 18
Nhân tố
7
Vật liệu
Carbon
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
9.3
Phạm vi cung cấp
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Các lĩnh vực ứng dụng