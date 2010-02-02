Cây thương dạng ống lồng carbon 10 m | Kärcher

Ngoài các lĩnh vực ứng dụng đa dạng với áp suất cao hoặc thấp để làm sạch cửa sổ, mặt tiền và tấm năng lượng mặt trời, ống lồng TL 10 C còn có thể thực hiện các ứng dụng hút bụi như hút bụi trên đường ống. Bao gồm sợi carbon chất lượng cao và nhờ các chốt tháo nhanh thực tế và lực kẹp có thể điều chỉnh không cần dụng cụ để đạt tới 10 m, TL 10 C gây ấn tượng với độ cứng tối đa và trọng lượng tối thiểu. Thiết bị chống xoắn tích hợp, cũng như đế xoay, đảm bảo làm việc an toàn hơn và tiện lợi hơn. Phần đế cũng có móc để gắn dây đeo an toàn.

Sử dụng đa chức năng Để làm sạch cửa sổ, mặt tiền và bảng điều khiển năng lượng mặt trời bằng nước thẩm thấu. Để làm sạch áp suất cao hoặc làm sạch áp suất thấp bằng chổi rửa. Công thái học tối đa Khóa chống quay của đòn bẩy để làm việc an toàn và tiện lợi. Chốt tháo nhanh để nới lỏng kẹp mũi mác nhanh chóng và đơn giản. Đế xoay đảm bảo làm việc đơn giản và tiện dụng. Dễ sử dụng Điều chỉnh lực kẹp không cần dụng cụ ở các chốt tháo nhanh Có móc kẹp để dẫn ống nước ra ngoài cần phun Đế có móc để gắn dây đeo và khung đựng. An toàn tối đa Nút chặn kéo ra có chiều sâu và trực quan giúp tránh việc tháo rời không chủ ý. Phần tử mũi mác gốc không dẫn điện.