Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Cây thương dạng ống lồng carbon 10 m | Kärcher

    Telescopic pole with multiple adjustable sections and yellow clips, designed for cleaning equipment attachment.

    Cây thương dạng ống lồng carbon 10 m

    Mã đơn hàng: 4.762-612.0

    Ống lồng bằng sợi carbon TL 10 C. Với tầm với lên đến 10 m và các chốt tháo nhanh thực tế. Sử dụng đa chức năng để làm sạch mặt tiền, cửa sổ hoặc tấm pin mặt trời.
    Yêu cầu báo giá