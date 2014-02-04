Cây thương dạng ống lồng carbon 14 m | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 4.762-613.0Độ cứng tối đa với trọng lượng tối thiểu: ống lồng TL 14 C làm từ sợi carbon. Tầm với cực lớn 14 m, sử dụng đa chức năng và dễ sử dụng nhờ chốt tháo nhanh.
Chiều dài tay cầm ống thu phóng (m)
2.4 - 14
Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
Tối đa 60
Ren kết nối
M 18
Nhân tố
10
Vật liệu
Carbon
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
10.15
Phạm vi cung cấp
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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