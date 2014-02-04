Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Cây thương dạng ống lồng carbon 14 m | Kärcher

    Kärcher telescopic lance with multiple adjustable sections and yellow clips, set against a white background.

    Cây thương dạng ống lồng carbon 14 m

    Mã đơn hàng: 4.762-613.0

    Độ cứng tối đa với trọng lượng tối thiểu: ống lồng TL 14 C làm từ sợi carbon. Tầm với cực lớn 14 m, sử dụng đa chức năng và dễ sử dụng nhờ chốt tháo nhanh.
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