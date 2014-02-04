Cây thương dạng ống lồng carbon 14 m | Kärcher

Với tầm với lên đến 14 m, ống lồng TL 14 C được làm từ sợi carbon cứng và nhẹ cung cấp các lĩnh vực ứng dụng gần như không giới hạn. Nó có thể được sử dụng để làm sạch cửa sổ, mặt tiền hoặc tấm pin mặt trời bằng nước thẩm thấu, cũng như cho các ứng dụng áp suất cao và áp suất thấp, và thậm chí có thể được sử dụng để hút bụi, ví dụ: máng xối. Việc rút và mở rộng cực kỳ đơn giản nhờ các chốt tháo nhanh sáng tạo, lực kẹp cũng có thể được thiết lập và điều chỉnh riêng lẻ mà không cần sử dụng bất kỳ công cụ nào. Đế có thể xoay với móc để gắn dây đeo cũng như lớp bảo vệ chống xoắn độc đáo, đảm bảo điều kiện làm việc rất an toàn và tiện dụng.

Sử dụng đa chức năng Để làm sạch cửa sổ, mặt tiền và bảng điều khiển năng lượng mặt trời bằng nước thẩm thấu. Để làm sạch áp suất cao hoặc làm sạch áp suất thấp bằng chổi rửa. Công thái học tối đa Khóa chống quay của đòn bẩy để làm việc an toàn và tiện lợi. Chốt tháo nhanh để nới lỏng kẹp mũi mác nhanh chóng và đơn giản. Đế xoay đảm bảo làm việc đơn giản và tiện dụng. Dễ sử dụng Điều chỉnh lực kẹp không cần dụng cụ ở các chốt tháo nhanh Có móc kẹp để dẫn ống nước ra ngoài cần phun Đế có móc để gắn dây đeo và khung đựng. An toàn tối đa Nút chặn kéo ra có chiều sâu và trực quan giúp tránh việc tháo rời không chủ ý. Phần tử mũi mác gốc không dẫn điện.