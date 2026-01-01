Cây thương dạng ống lồng hybrid 7 m | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 4.762-610.0Cây thương ống lồng hybrid đa chức năng TL 7 H được làm bằng hỗn hợp sợi carbon-thủy tinh cứng và nhẹ. Cây thương ống lồng nhờ các chốt tháo nhanh. Tầm với lên đến 7 m.
Chiều dài tay cầm ống thu phóng (m)
2 - 7
Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
Tối đa 60
Ren kết nối
M 18
Nhân tố
5
Vật liệu
hỗn hợp
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
4.632
Phạm vi cung cấp
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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