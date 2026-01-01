Cây thương dạng ống lồng hybrid 7 m | Kärcher

Cho dù đó là để làm sạch cửa sổ, mặt tiền hoặc tấm pin mặt trời bằng nước thẩm thấu, với áp suất thấp và bàn chải rửa hoặc với áp suất cao. Cây thương dạng ống lồng TL 7 H của chúng tôi với tầm với lên đến 7 m là loại đa chức năng. Được làm từ hỗn hợp sợi carbon-thủy tinh đặc biệt, nó gây ấn tượng với độ cứng vượt trội và đồng thời trọng lượng rất thấp. Chốt tháo nhanh sáng tạo giúp rút và mở rộng thuận tiện, trong khi thiết bị chống xoắn tích hợp và đế có thể xoay đảm bảo điều kiện làm việc thuận tiện tối đa. Việc cài đặt lực kẹp không cần dụng cụ và riêng lẻ cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý. Một dây đeo cũng có thể được sử dụng bằng cách sử dụng móc ở đế.

Sử dụng đa chức năng Để làm sạch cửa sổ, mặt tiền và bảng điều khiển năng lượng mặt trời bằng nước thẩm thấu. Để làm sạch áp suất cao hoặc làm sạch áp suất thấp bằng chổi rửa. Công thái học tối đa Khóa chống quay của đòn bẩy để làm việc an toàn và tiện lợi. Chốt tháo nhanh để nới lỏng kẹp mũi mác nhanh chóng và đơn giản. Đế xoay đảm bảo làm việc đơn giản và tiện dụng. Dễ sử dụng Điều chỉnh lực kẹp không cần dụng cụ ở các chốt tháo nhanh Có móc kẹp để dẫn ống nước ra ngoài cần phun Đế có móc để gắn dây đeo và khung đựng. An toàn tối đa Nút chặn kéo ra có chiều sâu và trực quan giúp tránh việc tháo rời không chủ ý. Phần tử mũi mác gốc không dẫn điện.