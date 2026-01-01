Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Cây thương dạng ống lồng hybrid 7 m | Kärcher

    Telescopic pole with yellow adjustment clips, designed for extending reach, isolated on a white background.

    Cây thương dạng ống lồng hybrid 7 m

    Mã đơn hàng: 4.762-610.0

    Cây thương ống lồng hybrid đa chức năng TL 7 H được làm bằng hỗn hợp sợi carbon-thủy tinh cứng và nhẹ. Cây thương ống lồng nhờ các chốt tháo nhanh. Tầm với lên đến 7 m.
    Yêu cầu báo giá